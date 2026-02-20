La grazia sorrentiniana e il caso Bastoni | la Juventus chiede clemenza a Gravina per Kalulu
La Juventus ha chiesto a Gravina di intervenire sulla decisione riguardante Kalulu, espulso durante l’ultimo match. La società sostiene che l’espulsione sia stata ingiusta, accusando Bastoni di aver simulato il fallo. La richiesta di clemenza si concentra sulla necessità di rivedere il cartellino rosso, che potrebbe influenzare il risultato finale. La questione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende una risposta ufficiale.
La grazia sorrentiniana irrompe nel calcio. Ed è sempre Inter-Juventus a fare clamore. La Juve chiede la grazia al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per Kalulu, espulso ingiustamente per la messinscena di Bastoni sabato scorso. Ma sarà una richiesta puramente politica e senza costrutto giuridico e verrà respinta. Il ricorso della Juventus. La Juventus ha fatto ricorso in merito alla squalifica del difensore Pierre Kalulu dopo la contestata espulsione nella sfida contro l’Inter. Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese “per riparare al torto acclarato ” nei confronti del francese ha richiesto, a quanto apprende l’ Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
