Roma | ancora vandali al liceo Righi nella notte in corso sopralluogo

Nella notte, persone non identificate sono entrate nel liceo scientifico Augusto Righi in via Boncompagni a Roma. Hanno causato danni ai locali, spargendo gli estintori all’interno delle aule. Sul posto sono presenti ancora i tecnici che stanno effettuando un sopralluogo per accertare l’entità del danno. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ignoti si sono introdotti nella notte nella succursale del liceo scientifico romano Augusto Righi, situato in via Boncompagni, e hanno provocato ingenti danni ai locali, scaricando gli estintori all’interno delle aule. Al momento, la scuola è chiusa e le lezioni sono sospese, mentre è in corso un sopralluogo per valutare l’entità dei danni subiti. Intervento delle autorità. Sul posto sono presenti i carabinieri, i tecnici della Città metropolitana di Roma e il delegato alla scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, il quale è impegnato nella quantificazione dei danni. “Si tratta della seconda devastazione in un mese – spiega Parrucci – e risulta impossibile proseguire con le risorse ordinarie; il governo deve aiutarci con fondi aggiuntivi per affrontare questa emergenza”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

