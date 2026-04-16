Travolto da un treno | addio a Manninger portiere di Juve e Arsenal

L’ex portiere austriaco Alex Manninger, noto per aver giocato in Serie A e con le maglie di Juventus e Arsenal, è morto a 48 anni. La sua scomparsa è avvenuta in un incidente stradale, quando il veicolo è stato travolto da un treno a un passaggio a livello privo di barriere. La notizia è stata riportata da vari siti e giornali austriaci e italiani.

È morto a 48 anni l’ex portiere austriaco Alex Manninger, che aveva giocato per anni in Serie A. I principali siti e giornali austriaci, e anche quelli italiani, scrivono che è morto in un incidente stradale: la sua auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello senza barriere. Secondo di Buffon e campione d’Italia il 2012. Cresciuto nel Salisburgo, Manninger si fece notare alla fine degli anni Novanta come secondo portiere dell’Arsenal, con cui giocò una quarantina di partite in quattro anni. Arrivò poi in Italia, prima alla Fiorentina, e poi anche al Bologna e al Siena. Tra il 2008 e il 2012 fu il secondo portiere della Juventus, con cui nella sua ultima stagione vinse lo Scudetto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Travolto da un treno: addio a Manninger, portiere di Juve e Arsenal Notizie correlate Manninger morto: l’ex portiere della Juventus travolto da un trenoAlexander Manninger è morto stamattina a 48 anni in un tragico incidente ferroviario vicino a Salisburgo. Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno - VIDEOIn Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giovane travolto da un treno ad Altavilla: ritardi e cancellazioni sulla Venezia-Verona; Tragedia nei pressi di una stazione a Milano, uomo travolto e ucciso da un treno; Tragedia sui binari: uomo travolto da un treno davanti ai pendolari; Trastevere, circolazione ferroviaria sospesa: uomo muore dopo essere stato travolto dal treno. Morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: travolto da un convoglio a bordo della propria autoLutto nel mondo del calcio. L'ex portiere della Juventus Alexander Manninger è deceduto a 48 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 8:20 di giovedì 16 aprile. Secondo le prime ... today.it Travolto all'alba da un treno: è morto a 48 anni un ex portiere della JuventusL'incidente ad un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo dove Alexander Manninger ormai risiedeva. Calcio europeo in lutto ... lasicilia.it Morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: travolto da un convoglio a bordo della propria auto - facebook.com facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com