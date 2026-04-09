Ciclista investito sulla Novedratese a Fenegrò | 79enne in codice rosso elisoccorso in volo

Nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la strada Novedratese, un ciclista di 79 anni è stato investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il paziente in codice rosso con un elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.