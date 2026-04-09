Ciclista investito sulla Novedratese a Fenegrò | 79enne in codice rosso elisoccorso in volo
Nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la strada Novedratese, un ciclista di 79 anni è stato investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il paziente in codice rosso con un elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Grave incidente nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la Novedratese (Sp32), dove un ciclista di 79 anni è stato investito.L’allarme è scattato alle 10:53 e i soccorsi sono intervenuti in codice rosso, il più grave. Sul posto sono arrivate due ambulanze, entrambe in codice rosso, insieme. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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