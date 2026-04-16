Un tentativo di mediazione promosso dall’ex presidente degli Stati Uniti per favorire un contatto diretto tra Israele e Libano si è concluso senza successo. Il presidente libanese ha rifiutato di partecipare a una chiamata telefonica con il premier israeliano, interrompendo così le possibilità di dialogo tra i due Paesi. La notizia si riferisce a una proposta di comunicazione tra i leader, non portata avanti a causa del rifiuto ufficiale.

Il tentativo di mediazione avviato da Donald Trump per ristabilire un contatto diretto tra Israele e Libano è naufragato dopo il rifiuto del presidente libanese Joseph Aoun di parlare al telefono con Benjamin Netanyahu. L’iniziativa, che mirava a interrompere le ostilità combattute per oltre sei settimane tra l’esercito israeliano e Hezbollah, si è scontrata con le resistenze interne del governo di Beirut e con una gestione diplomatica statunitense giudicata irregolare dalle autorità locali. Il cortocircuito diplomatico tra Washington e Beirut. La proposta di un colloquio telefonico tra i vertici dei due Paesi, che non avevano comunicazioni dirette da 34 anni, era stata anticipata dal presidente americano tramite la piattaforma Truth.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trattativa Trump fallisce: il Libano rifiuta la chiamata con Israele

Come Trump può dichiarare vittoria in Iran #usa #iran #trump #israele #netanyahu

Notizie correlate

Leggi anche: Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano

Trump sacrifica il Libano per la tregua con l’Iran: Israele prosegue l’invasione. Ma Netanyahu dovrà giustificarsi con gli alleati estremistiPer almeno 15 giorni i missili smetteranno di sfrecciare sul Golfo e cadere su Iran, Israele e monarchie locali, lo Stretto di Hormuz verrà riaperto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: The big loser | Trump è il grande sconfitto della guerra, noi quelli piccoli; Negoziati falliti tra Usa e Iran. Vance: Era l'offerta finale ma manca la promessa sul nucleare; Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale'; Iran-Usa, dalla storica stretta di mano al fallimento su Hormuz. Così è saltata la trattativa.

Golfo, falliti i colloqui di pace. Gli Usa all’assedio di HormuzL’illusione che la diplomazia potesse ancora dettare i tempi della crisi mediorientale si è spezzata a Islamabad, dopo ventuno ore di maratona negoziale. Il «giorno ... ilmessaggero.it

Donald al match di lotta con la famiglia mentre fallisce il negoziatoSabato sera, mentre JD Vance annunciava da Islamabad che 21 ore di negoziati con l'Iran non avevano portato a nulla, Donald Trump era seduto in un'arena di Miami per assistere ad un incontro di lotta ... ansa.it

La "trattativa" contro l'antimafia #Trump "bussa" due volte contro #Papa e #Meloni Reati violenti e allarme #migranti: nuovi Cpr Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #16aprile #iltempoquotidiano x.com

La "trattativa" contro l'antimafia #Trump "bussa" due volte contro #Papa e #Meloni Reati violenti e allarme #migranti: nuovi Cpr Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #16aprile #iltempoquotidiano facebook