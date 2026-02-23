Porto di Salerno Fit Cisl | Aversa Stanzione e Imperato | il modello portuale non si indebolisce con scorciatoie organizzative

Aversa, Stanzione e Imperato affermano che il modello portuale di Salerno mantiene la sua solidità grazie a pratiche organizzative efficaci. La causa risiede nelle recenti decisioni che puntano a valorizzare sicurezza, professionalità e diritti dei lavoratori. La discussione si concentra sulle strategie adottate per rafforzare il settore, senza ricorrere a scorciatoie. La questione rimane aperta e richiede ulteriori approfondimenti sul ruolo delle organizzazioni portuali.

Fit Cisl Campania critica la sentenza del TAR su Cartour: sicurezza, professionalità e diritti dei lavoratori al centro del dibattito sul Porto di Salerno. « Il modello portuale italiano non può essere messo in discussione da interpretazioni che rischiano di alterarne l’equilibrio normativo e operativo». Con questa posizione netta il Segretario Generale Fit Cisl Campania Massimo Aversa, il Segretario Generale del Presidio Fit Cisl Salerno Massimo Stanzione e il Coordinatore Regionale Porti Fit Cisl Campania Gennaro Imperato intervengono sulla sentenza del TAR Campania che ha autorizzato la società Cartour a svolgere, con personale proprio, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei mezzi rotabili nel Porto di Salerno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Salerno, Fit-Cisl: plauso ai lavoratori in servizio a CapodannoLa Segreteria Provinciale della Fit-Cisl di Salerno ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei lavoratori del settore trasporti che hanno garantito servizi essenziali durante la notte di Capodanno.

Lavori al Porto di Salerno, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale rassicura i sindaci: "Nessuno stravolgimento paesaggistico"Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha rassicurato i sindaci sul progetto di ampliamento del porto di Salerno, evidenziando che non sono previsti interventi invasivi o alterazioni significative del paesaggio.

