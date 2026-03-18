A Pontecagnano, i lavoratori del trasporto scolastico continuano a ricevere gli stipendi in ritardo o, in alcuni casi, non vengono pagati affatto. Nonostante il trascorrere dei mesi, la situazione non è cambiata e i problemi persistono. I lavoratori si trovano ancora senza i compensi previsti, mentre le difficoltà nel pagamento si ripetono con cadenza regolare.

Tempo di lettura: 2 minuti I mesi passano, ma i problemi restano identici. Non è un ritardo. È un’abitudine. E quando diventa sistematica, smette di essere un problema tecnico e diventa una responsabilità precisa. A Pontecagnano Faiano i lavoratori del trasporto scolastico sono ancora senza lo stipendio di febbraio 2026. Al 18 marzo, nessuna traccia dell’accredito. Un vuoto che pesa, eccome se pesa, soprattutto per chi vive già con retribuzioni basse e margini ridotti al minimo. Il contratto non lascia spazio a interpretazioni: pagamento entro il settimo giorno del mese successivo. Qui, invece, si va ben oltre. E non è la prima volta. I ritardi si ripetono, si accumulano, diventano quasi normalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporto scolastico, lavoratori ancora senza stipendi: scoppia il caso a Pontecagnano

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