A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos. Sono molte le agitazioni che bloccano aerei, treni e bus, causando disagi su tutto il territorio. Le proteste si susseguono e le corse saltano, lasciando pendolari e viaggiatori in difficoltà.

Febbraio si apre con una raffica di scioperi nei trasporti destinata a creare disagi in tutta Italia. Sono circa venti le proteste proclamate tra ferrovie, aerei, porti, autostrade e trasporto pubblico locale. Le date più delicate arrivano a metà e fine mese, ma già da domani sono previste le prime astensioni dal lavoro. Si parte subito: scioperi ferroviari e appalti La prima giornata critica è il 2 febbraio, con proteste nel settore ferroviario a livello locale. L’Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale Trenord, mentre nel Lazio si fermerà per 4 ore il personale degli appalti ferroviari Elior divisione ItinerePolaris, su iniziativa di Uilt-Uil e Ugl Ferrovieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendario

Il 2026 inizia con una serie di scioperi che coinvolgono i principali mezzi di trasporto, tra treni, aerei e autobus.

A gennaio 2026 si prevede una serie di scioperi che coinvolgeranno bus, treni e aerei, con possibili interruzioni dei servizi di trasporto.

