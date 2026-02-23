La Regione Campania ha spostato 32 milioni di euro provenienti da una gara per l’affidamento dell’acqua ai privati, ora sospesa dal Tar. La decisione deriva dal fatto che le risorse sono state riassegnate a finanziare i trasporti gratuiti per gli studenti. La mossa permette di utilizzare quei fondi per altri scopi, evitando che rimangano inattivi. Questa variazione di bilancio interessa diversi settori della regione. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

I soldi per far partire la super gara miliardaria per l'acqua ai privati - ora bloccata dal Tar - destinati ad altro. Nel bilancio più risorse per i trasporti gratuiti agli studenti campani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sei milioni di euro dalla Regione agli asili privati e per ridurre le rette alle famiglie

Barriere architettoniche. Dalla Regione fondi ai privati per acquistare montascaleLa Regione ha stanziato fondi dedicati ai privati per l’acquisto di montascale, affrontando il tema delle barriere architettoniche in modo più ampio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Regione Campania senza bilancio: fondi bloccati; Bilancio Regione Campania, sbloccati 32 mln dalla gara per l'acqua ai privati. Più soldi per i trasporti gratis agli studenti; Bilancio della Regione Campania, corsa contro il tempo; Regione Campania, Fico stringe sulle partecipate.

Regione Campania senza bilancio di previsione: a rischio attività culturali e ‘arene’ estiveStampa La Regione Campania si trova in una situazione di stand-by finanziario: l’assenza dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 sta producendo effetti concreti sul funzionamento delle ... salernonotizie.it

La Regione Campania senza bilancio: a secco teatri e musei congelati anche i contrattiNon è proprio uno shutdown modello Stati Uniti ma sono comunque giorni di attesa ed apprensione. Senza l’ok al Bilancio e con il solo esercizio provvisorio sono in affanno ... ilmattino.it

Bilancio positivo per la 26ª Giornata del Banco: in regione coinvolte 21 farmacie e 8 enti. Raccolte 2.543 confezioni per 1.170 assistiti. In Italia superata quota 670mila medicinali per un valore oltre 6 milioni di euro - facebook.com facebook