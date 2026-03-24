Incentivi l’assessore regionale Bonavitacola | Tavolo tecnico per migliorare le procedure

L’assessore regionale ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico dedicato a migliorare le procedure relative agli incentivi. La nuova legge di bilancio mira a introdurre misure più connesse ai territori e alle filiere produttive. Si attendono dettagli sui criteri di applicazione e sui soggetti coinvolti, senza ancora indicazioni precise sui tempi o sui contenuti specifici delle modifiche previste.

“La nuova legge di bilancio, almeno nelle intenzioni, dovrebbe introdurre misure più vicine ai territori e alle filiere produttive. Tuttavia, nutro alcune perplessità: c’è il rischio che esigenze di finanza pubblica portino a distribuire nel tempo risorse che, con i meccanismi precedenti, erano immediatamente disponibili. È necessario trovare un equilibrio tra queste due esigenze, perché le imprese oggi affrontano molte difficoltà e hanno bisogno soprattutto di certezze. In questo quadro, strumenti come l’iperammortamento non sembrano essere i più efficaci. Il sostegno al sistema produttivo può essere garantito attraverso altri canali, come i fondi strutturali e i contratti di sviluppo, già utilizzati con risultati significativi dalla Regione Campania nell’ultimo decennio, occorre, quindi, proseguire su questa linea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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