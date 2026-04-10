La Regione Campania rinnova i centri trapianti di rene e fegato Ma aumenta i controlli
La Regione Campania ha rinnovato le autorizzazioni per tre centri trapianto di rene e fegato. Contestualmente, sono stati avviati controlli che coinvolgono i protocolli adottati, il personale impiegato, i flussi di informazione e la sicurezza delle reti regionali. L’operazione mira a verificare la conformità delle strutture alle normative vigenti e a garantire la corretta gestione delle attività di trapianto.
Rinnovate le autorizzazioni per tre centri trapianto in Campania. Avviata una verifica su protocolli, personale, flussi informativi e sicurezza della rete regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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