La Regione Campania rinnova i centri trapianti di rene e fegato Ma aumenta i controlli

La Regione Campania ha rinnovato le autorizzazioni per tre centri trapianto di rene e fegato. Contestualmente, sono stati avviati controlli che coinvolgono i protocolli adottati, il personale impiegato, i flussi di informazione e la sicurezza delle reti regionali. L’operazione mira a verificare la conformità delle strutture alle normative vigenti e a garantire la corretta gestione delle attività di trapianto.