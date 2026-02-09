Per la prima volta, Soles by MICHELIN entra nel mondo del trail running grazie a una collaborazione con 361°, un marchio cinese molto conosciuto nel settore sportivo. La partnership punta a sviluppare suole di alta qualità per le calzature dedicate a questo sport, combinando l’esperienza di Michelin con l’innovazione di 361°. Il progetto riguarda principalmente scarpe più performanti e resistenti, pensate per affrontare i terreni più impegnativi del trail. La notizia apre nuove opportunità nel settore delle calzature sportive, unendo due grandi nomi in un settore

Soles by MICHELIN, brand di riferimento nello sviluppo di suole ad alte prestazioni, annuncia una nuova collaborazione con 361°, player d’eccellenza nel panorama cinese dell’abbigliamento e delle calzature sportive e colosso internazionale nel mondo del basket. Un marchio che ha costruito la propria reputazione nella performance, affermandosi ai massimi livelli grazie a testimonial d’eccezione come Nikola Joki?, Aaron Gordon e Spencer Dinwiddie, e che oggi amplia il proprio orizzonte debuttando nel trail running. La partnership tra Soles by MICHELIN e 361° nasce con un obiettivo chiaro: sviluppare soluzioni tecniche avanzate dedicate al mercato asiatico, mettendo a sistema competenze, ricerca e visione condivisa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - 361° per la prima volta con Soles By Michelin nel trail running

Approfondimenti su Soles By Michelin 361°

Pollini e Soles by Michelin uniscono le loro competenze in una collaborazione che valorizza l’artigianalità e l’innovazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Soles By Michelin 361°

Argomenti discussi: Il dollaro non basta, gli svizzeri staranno alla larga dagli USA; L'effetto Trump prosegue: verso gli Stati Uniti si vola sempre meno; Tellynonpiangere: Solo solissimo alla Sagra della Pera; La scomparsa della fauna selvatica nel lago Qarun, in Egitto, costringe i pescatori ad abbandonare il commercio.

Prima domenica di sole nel vasto e innevato mondo di Etna nord Un grazie speciale al grande gruppo di oggi Ci vediamo già il prossimo Weekend Info +39 3881146617 facebook