trail running comfort e prestazioni su ogni tipo di sentiero

Asics ha presentato la Trabuco 14, una scarpa da trail running pensata per chi affronta ogni tipo di sentiero. La novità nasce dalla volontà di combinare comfort e alte prestazioni, integrando tecnologie che assorbono gli urti e migliorano la presa. La scarpa si rivolge a chi corre su terreni accidentati e cerca un prodotto resistente, senza rinunciare alla comodità. L’obiettivo è offrire una soluzione efficace per le lunghe distanze, mantenendo stabile il piede in ogni passo.

Comfort, prestazioni mixate con la tecnologia. Asics lancia la Trabuco 14, ultima versione della sua scarpa da trail running, progettata per offrire comfort e protezione migliorati senza compromettere la stabilità. La scarpa presenta l'integrazione della schiuma Ff Blast Max, che garantisce morbidezza all'impatto e un ritorno di energia reattivo. La calzata è stata riprogettata per fornire un supporto adattivo, con maggiore spazio nella parte dell'avampiede. La scarpa è dotata di suola Asicsgrip e di una piastra di protezione anti-roccia.