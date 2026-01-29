Ciclismo su Pista l’Italia pronta per gli Europei in Anatolia | 20 Azzurri convocati

Nella città di Konya, in Anatolia, si respira già l’aria degli Europei di Ciclismo su Pista. L’Italia ha ufficializzato la squadra, con 20 atleti pronti a scendere in pista. La competizione si svolgerà tra poche settimane e gli atleti azzurri si stanno preparando intensamente. La città turca si sta preparando ad accogliere una grande festa del ciclismo europeo.

E' tutto pronto nella città di Konya, in Anatolia, per ospitare gli Europei di Ciclismo su Pista, che si rinnovano nel 2026. La competizione si svolgerà dall'1 al 5 febbraio e da il via alla nuova stagione che culminerà, in seguito, nei Mondiali di Shanghai, in Cina. Quest'ultimo evento segna il primo appuntamento per i pass olimpici di Los Angeles 2028. I convocati dell'Italia e il programma delle gare – Fonte agcconi (da coni.it). I commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato nel complesso 20 azzurri (otto donne e 12 uomini) per le gare del prestigioso evento continentale.

