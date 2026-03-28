Limbiate caduta in bici nella ciclabile del Parco Groane intervento di ambulanza e Vigili del fuoco

Un incidente si è verificato lungo la pista ciclabile nel Parco delle Groane a Limbiate, dove un ciclista è caduto mentre percorreva il percorso. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e i Vigili del fuoco per prestare soccorso e assistere l'uomo. La situazione è sotto controllo, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del coinvolto.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Limbiate, caduta in bici nella ciclabile del Parco Groane, intervento di ambulanza e Vigili del fuoco Articoli correlati Brindisi, grave caduta di calcinacci: un ferito, si temono dispersi Intervento dei vigili del fuocoUna caduta copiosa di calcinacci di è verificata stamattina da una palazzina nel rione Sant’Elia di Brindisi. Pianta caduta sulla strada statale della Valle Anzasca, intervento dei vigili del fuocoIntervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, sulla strada statale 549 della Valle Anzasca.