Tragedia sulla Tangenziale Ovest | muore un uomo dopo l’impatto con un tir

Un uomo di 66 anni è morto questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano dopo un incidente con un tir. L’incidente è avvenuto domenica 12 aprile 2026 e ha causato la perdita di vita dell’uomo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e ricostruendo la dinamica dello scontro.

Un uomo di 66 anni ha perso la vita nella mattinata di questa domenica 12 aprile 2026, a seguito di un violento impatto sulla Tangenziale Ovest di Milano. L’incidente è avvenuto nel tratto che collega gli svincoli di Corsico e Assago, mentre il conducente procedeva in direzione Bologna. La dinamica del sinistro suggerisce una perdita improvvisa di controllo del veicolo, che è finito contro un autocarro fermo all’interno di una piazzola di sosta. Gli inquirenti stanno ora valutando l’ipotesi che il guidatore possa aver avuto un malore improvviso proprio prima dello schianto. Per gestire l’emergenza, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco provenienti dal comando di via Messina, i quali si sono occupati delle operazioni necessarie per estrarre il sessantaseienne dall’abitacolo e garantire la sicurezza dell’area colpita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla Tangenziale Ovest: muore un uomo dopo l’impatto con un tir Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di MilanoAssago 12 aprile 2026 - Incidente mortale nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico... Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enneGrave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione...