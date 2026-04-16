Tragedia nel terreno di famiglia | muore una bambina di 5 anni travolta da un trattore

Una bambina di cinque anni ha perso la vita in un incidente avvenuto su un terreno di famiglia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto riferito, la piccola è stata travolta da un trattore mentre si trovava nel terreno. I soccorsi sono stati immediati, ma non sono riusciti a salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in campagna: inutili i soccorsi. Una tragedia sconvolgente ha colpito Polistena, centro della provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto su un terreno di famiglia. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la piccola sarebbe stata travolta da un trattore durante alcune attività agricole. L’intervento dei soccorsi si è rivelato purtroppo inutile. Indagini in corso sulla dinamica. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Gli agenti della polizia di Stato stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto successo e verificare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia nel terreno di famiglia: muore una bambina di 5 anni travolta da un trattore Notizie correlate Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a PolistenaTragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alla periferia sud di Polistena. Leggi anche: Sfugge al controllo della mamma e viene travolta e uccisa da un’auto: muore bambina di 3 anni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trattore si ribalta, muore a 60 anni. Tragedia in un terreno di olivi; Cade dal trattore per un malore e muore; Tragedia sul Pizzo Tambò: la vittima è un 65enne comasco; Tragedia nei campi: trattore si ribalta, muore un pensionato. Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni perde la vita travolta da un trattoreUna tragedia le cui cause sono ancora tutte da accertare si è verificata ieri, nel tardo pomeriggio, nelle campagne di contrada Monte, nelle immediate ... inquietonotizie.it Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del papàLa piccola Chiara è morta sul colpo. Indagini in corso per capire se la bimba sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa dal lato sbagliato, finendo sotto il trattore ... quicosenza.it Tragedia a Bari, precipita dal settimo piano di una palazzina del quartiere San Paolo: muore bimbo di 7 anni Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni, precipitato nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile, dal balcone al settimo piano di una palazzina popolare, nel q - facebook.com facebook Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al Policlinico - News x.com