Sfugge al controllo della mamma e viene travolta e uccisa da un’auto | muore bambina di 3 anni

Una bambina di tre anni è stata investita e uccisa sulla regionale 325, dopo aver scappato dalla madre. La piccola si è allontanata in modo improvviso, attirando l’attenzione di un’auto che non è riuscita a evitare l’impatto. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite erano troppo gravi. La scena si è svolta davanti a diversi testimoni che hanno assistito alla tragedia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

VERNIO – Tragedia sulla regionale 325, dove una bambina di soli tre anni ha perso la vita nella serata di oggi (22 febbraio). Il dramma si è consumato poco dopo le 19 in località La Piana, a Mercatale di Vernio, sotto gli occhi impotenti della madre e dei residenti della zona, subito accorsi per prestare i primi soccorsi. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dei carabinieri di Vernio, la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre in un istante fatale, tentando di attraversare la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio. Il conducente del mezzo non avrebbe avuto lo spazio né il tempo necessario per evitare l’impatto, che si è rivelato purtroppo violentissimo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

