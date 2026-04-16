L'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana avvenuta durante la notte di Capodanno ha visto un aumento dei soggetti indagati, tra cui figure legate alla sfera politica e amministrativa. La procura ha comunicato l'ampliamento delle indagini, che ora coinvolgono anche nuovi individui. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sui ruoli o le responsabilità di questi soggetti. La vicenda rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità giudiziarie.

L’inchiesta giudiziaria sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana durante la notte di Capodanno si è allargata drasticamente, coinvolgendo nuovi soggetti legati alla sfera politica e amministrativa. Le autorità svizzere hanno infatti iscritto nel registro degli indagati altre quattro persone, portando il numero totale dei sospettati a 13. Il bilancio dell’incendio che devastò il locale Constellation è pesantissimo: 41 morti e 115 feriti, tra cui figurano sei minorenni di nazionalità italiana con un’età compresa tra i 14 e i 24 anni. Responsabilità istituzionali e nuove tracce investigative. Il della Procura di Sion si sta spostando dai proprietari della struttura verso le responsabilità gestionali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Crans-Montana: nuovi indagati tra politici e sicurezza

Quando il profitto diventa prioritario

Notizie correlate

Leggi anche: Crans-Montana, salgono a 13 gli indagati in Svizzera: tra loro politici e funzionari pubblici

Crans-Montana, 5 nuovi indagati tra cui il sindacoIl sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull’incendio di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Crans-Montana: l’ex responsabile della sicurezza del comune si rifiuta di rispondere; Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?; IL PODCAST | I figli di tutti noi. Crans-Montana, una tragedia evitabile (di Benoit Giraud ); Emergenza incendio, cosa faccio?: presentato l'opuscolo per evitare nuove tragedie come Crans Montana.

Tragedia di Crans-Montana, altri quattro indagatiComplessivamente, gli indagati sono ora tredici: devono rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo in relazione al rogo che nella notte di San Silvestro ha causato 41 ... laprovinciadicomo.it

Crans-Montana, la lunga riabilitazione dei ragazzi feriti: terapie, primi passi e progressi quotidianiCento giorni dopo l’incendio di Crans-Montana, il lungo ritorno alla vita Da cento giorni cinque adolescenti italiani — Kean, Leonardo, Francesca, Lor ... assodigitale.it

Lombardia Notizie Online. . Ci sono storie che non si possono dimenticare. E dolori che possono trasformarsi in impegno, responsabilità, vita. A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, Regione Lombardia propone un vademecum per insegnare ai più gio facebook