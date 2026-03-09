Crans-Montana 5 nuovi indagati tra cui il sindaco

A Crans-Montana, la procura del Vallese ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicolas Féraud e altri quattro soggetti. L’indagine riguarda l’incendio di Capodanno avvenuto presso il locale Le Constellation, che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei adolescenti italiani. Complessivamente, sono stati individuati cinque nuovi indagati nel procedimento.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull’incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo rende noto il quotidiano 24 Heures ricordando che a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori. Il sindaco del comune di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio doloso colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni, in particolare dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. 🔗 Leggi su Open.online

