Tragedia a Chieri | è morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scale

Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale, un incidente che ha sconvolto una famiglia di Chieri. La causa sembra essere stata una distrazione dei genitori, che avevano lasciato il piccolo senza supervisione in casa. I soccorritori hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni si sono aggravate nel reparto di rianimazione. La comunità locale si stringe intorno ai genitori in questo momento di dolore.

«Non riesco a darmi pace. » È il pensiero fisso della madre che, sabato 21 febbraio, ha vissuto una vera tragedia nella sua casa di Chieri, vicino Torino. Quella mattina, mentre scendeva le scale della villetta con in braccio il suo bambino di cinque mesi, ha av