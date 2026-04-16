Tragedia al passaggio a livello | morto l’ex calciatore campione Famoso anche in Italia
Un incidente ferroviario avvenuto nelle prime ore del mattino in Austria ha causato la morte di un ex calciatore conosciuto anche in Italia. L’incidente si è verificato in prossimità di un passaggio a livello, coinvolgendo un treno e un veicolo. La vittima, che ha subito le conseguenze più gravi, era un atleta di rilievo durante la sua carriera. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma non c’è stato nulla da fare.
Un incidente ferroviario avvenuto nelle prime ore del mattino in Austria si è concluso con la morte di un ex calciatore noto anche al pubblico italiano. L’auto su cui viaggiava è stata urtata da un treno locale in corrispondenza di un passaggio a livello privo di barriere automatiche e il veicolo è stato trascinato per alcuni metri. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto esito. Incidente vicino Salisburgo: auto travolta da un treno locale. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione si è verificata nei pressi di una fermata ferroviaria nell’area di Salisburgo, lungo una tratta utilizzata quotidianamente da pendolari.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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