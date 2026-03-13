Investito da un treno al passaggio a livello | morto Era in ospedale da tre giorni

Un uomo di 45 anni è stato investito da un treno mercoledì al passaggio a livello di Trani ed è deceduto oggi a causa delle ferite riportate. Era in ospedale da tre giorni dopo l’incidente, che si è verificato nel centro della città. La sua morte è stata confermata dai medici che lo avevano in cura.

Un 45enne a Trani era stato investito da un treno mercoledì: è morto oggi per le ferite che aveva riportato. L'incidente era avvenuto al passaggio a livello di via Giuseppe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Investito da un treno al passaggio a livello: morto. Era in ospedale da tre giorni Articoli correlati Morto dopo oltre tre settimane di agonia: era stato investito da un'autoDopo una lunga lotta in ospedale, si spengono le speranze per l'anziano investito a metà gennaio a Ravenna. Leggi anche: Un uomo è morto investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto Aggiornamenti e contenuti dedicati a Investito da un treno al passaggio a... Temi più discussi: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno; Trani, uomo investito da un treno: dopo lo stop sulla Foggia-Bari, circolazione ripresa solo su un binario. Tanti i disagi per i viaggiatori FOTO; Uomo investito da un treno sulla linea Foggia-Bari: circolazione in tilt, ritardi fino a 90 minuti; Tragedia in stazione a Desio, 29enne travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria. Trani, uomo investito da un treno: dopo giorni di agonia è morto in ospedaleAveva 45 anni: troppo gravi le ferite riportate. La circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Bari era stata sospesa per consentire i rilievi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Trani, uomo investito da un treno: tratta Foggia-Bari sospesa per due oreUn uomo è stato investito da un treno ieri sera a Trani. La vittima dell’incidente è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai soccorritori del 118. Sul luogo sono intervfenute le autorità ... trmtv.it Trani, uomo investito da un treno: dopo giorni di agonia è morto in ospedale - News x.com CityNow. . Le condizioni dell'uomo, investito da un'auto, era apparse sin da subito molto gravi. Oggi la triste notizia - facebook.com facebook