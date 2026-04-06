Tragedia di Pasquetta a Casapulla | 18enne muore improvvisamente durante il barbecue

Durante la giornata di Pasquetta, si è verificato un tragico episodio nel centro di Casapulla, dove un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente durante un barbecue in piazza Falcone e Borsellino. L'evento ha attirato l'attenzione di residenti e autorità locali, che si sono immediatamente attivate sul posto. Le forze dell'ordine stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire le cause della morte.

Tragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla. Un ragazzo, Christian Raucci, 18 anni, del posto, è morto improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecue Leggi anche: Casapulla, dramma a Pasquetta: muore a 18 anni prima della grigliata Luigi Nativi, tiktoker 18enne: muore improvvisamenteLuigi Nativi, tiktoker di 18 anni, è scomparso improvvisamente a La Maddalena, a diffondere la notizia Alice Mordenti, anche lei famosa sul web... Temi più discussi: Il naufragio di Pasqua, oltre cento dispersi nel Mediterraneo; Incidente ad Anzio: si scontrano auto e moto, un morto e cinque feriti; Incidente a Anzio, Jonathan Faraoni muore nello schianto tra la sua moto e un'auto la mattina di Pasqua. E nella notte a Casal Monastero investito e ucciso Mattia Rizzetti, 17 anni; Tragedia di Pasqua, barcone naufraga nel Mediterraneo: 80 dispersi. LA FOTO. ULTIM’ORA. TRAGEDIA DI PASQUETTA. Si accascia a terra prima della grigliata con amici. Morto giovane di 18 anniSecondo le prime ricostruzioni, R.C. stava accendendo la brace nell’area dei garage quando, improvvisamente, ha perso i sensi ed è caduto a terra. La scena ha scatenato immediata disperazione tra ... casertace.net Il giro in bici di Pasqua si trasforma in tragedia a Montemarciano: 18enne trovato esanime da un passante. Rianimato, è morto in ospedaleMONTEMARCIANO - Il giorno di Pasqua si è trasformato in tragedia: un ragazzo di appena 18 anni, residente a Falconara, è morto in ... msn.com Tragedia a Pasquetta a Sant'Enea, uomo di 60 anni si ribalta con il trattore e muore L'articolo completo al link nel primo commento facebook