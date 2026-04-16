Nella mattinata di giovedì 16 aprile 2026, un uomo di circa 50 anni è caduto da un tetto in via San Sebastiano a Castellamonte. L’incidente si è verificato durante le ore di lavoro, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito l’operaio in codice rosso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un tragico evento ha colpito la mattinata di questo giovedì 16 aprile 2026 a Castellamonte, in via San Sebastiano, dove un lavoratore di circa 50 anni è precipitato da un tetto. Il gravissimo incidente, avvenuto intorno alle ore 15:55, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per gestire il trauma causato dalla caduta da un’altezza di circa 5 metri. Il dispiegamento dei soccorsi e le condizioni cliniche. Le squadre del 118 sono giunte tempestivamente sul luogo del sinistro per prestare le prime cure all’uomo. Data la severità delle lesioni riportate, è stata necessaria la mobilitazione dell’elisoccorso per permettere il rapido trasferimento del paziente in codice rosso presso l’Ospedale CTO di Torino, dopo che i sanitari avevano effettuato le manovre indispensabili per stabilizzarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Castellamonte: operaio vola dal tetto, è in codice rosso

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