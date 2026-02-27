Precipita dal tetto di un capannone | operaio elitrasportato in codice rosso

Un uomo di 47 anni è caduto da circa sei metri mentre lavorava sulla copertura di un capannone nella zona industriale di Alatri. L’incidente si è verificato durante un intervento di manutenzione, e l’operaio è stato trasportato in ospedale con un’elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di soccorso.

Ancora un grave incidente sul lavoro in provincia di Frosinone. Nella zona industriale di Alatri un operaio di 47 anni è precipitato da un’altezza di circa sei metri mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sulla copertura di un capannone. Il dramma nel tardo pomeriggio di ieri. La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un’azienda dell’area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di... Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto: trasportato in ospedale in codice rossoSecondo una prima ricostruzione dei soccorritori, l’uomo stava eseguendo dei lavori sulla copertura della struttura quando, per cause al momento da... Temi più discussi: Precipita dal tetto sull'impalcatura, infortunio sul lavoro a Frontignano di Ussita in un cantiere della ricostruzione; Precipita dal tetto di un capannone: operaio elitrasportato in codice rosso; Precipita da un tetto, 26enne all'ospedale; Cade da 20 metri nel cantiere navale, morto un operaio 27enne. Precipita da un tetto a Brescia: gravissima una donnaL’episodio è avvenuto in via Leonardo da Vinci: tutto lascia credere che si sia trattato di un gesto estremo. A dare l’allarme sono state alcune adolescenti ... giornaledibrescia.it Precipita dal tetto di uno stabile, 'volo' di 10 metri: giovane donna gravissimaÈ ricoverata in condizioni gravissime la giovane donna precipitata nel pomeriggio di giovedì dal tetto di un immobile in disuso dell’ex Enel, in via Leonardo da Vinci a Brescia. La caduta è stata ... bresciatoday.it MONFALCONE. OPERAIO PRECIPITA E MUORE A 27 ANNI, SCATTA LO SCIOPERO ALLA FINCANTIERI La vittima é un 27enne italiano residente a Trieste, dipendente di una ditta esterna. É morto dopo essere precipitato da un tetto per venti metri. L’incide - facebook.com facebook #pollenza, il #tetto di lamiera cede, precipita per 4 metri: 65enne soccorso dall'eliambulanza x.com