Camerano precipita dal cestello del camion | caduta rovinosa operaio in codice rosso

A Camerano, un operaio è precipitato dal cestello di un camion mentre lavorava, cadendo da circa 5-6 metri. L’impatto al suolo è stato violento e l’uomo è stato trasportato in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti, e le autorità stanno indagando sulle cause.

CAMERANO – È precipitato dal cestello di un camion su cui stava lavorando e l'impatto al suolo, dopo un volo di circa 5-6 metri, è stato violento. È stato portato al pronto soccorso di Torrette in gravi condizioni un operaio di 60 anni, abruzzese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'interno dell'area del parco commerciale CargoPier, nel territorio di Camerano. Sul posto, c'è la polizia che sta indagando su quando avvenuto. Secondo le prime informazioni, l'operaio stava smontando le luminarie natalizie da un negozio quando un camion avrebbe urtato il cestello della piattaforma su cui si trovava, facendolo precipitare nel vuoto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Camerano, precipita dal cestello del camion: caduta rovinosa, operaio in codice rosso

