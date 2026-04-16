Alle 7:30 di giovedì 16 aprile, il traffico a Roma si presenta scorrevole senza criticità segnalate. Le principali arterie della città risultano libere da ingorghi o rallentamenti significativi, consentendo un inizio di giornata senza disagi per gli automobilisti. La situazione è stabile e non si registrano incidenti o lavori che possano influire sulla circolazione.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati giovedì 16 aprile diciamo subito che non ci sono problemi particolari in queste ore Se non quelli legati al traffico intenso agli spostamenti del mattino sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra le uscite Prenestina e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Trionfale Ottavia e Aurelia e poi dal figlio con la Roma Fiumicino fino all'uscita 8 Acilia sempre in carreggiata esterna attenzione code tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti dal raccordo alla tangenziale mentre in tangenziale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 07:30

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