Il 7 aprile 2026 alle 16:30 si registra un aggiornamento sul traffico nella città di Roma. Il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce informazioni sullo stato delle strade e sui possibili disagi. Sono stati segnalati vari livelli di congestione in alcune zone centrali e periferiche. La situazione viene monitorata costantemente e trasmessa ai cittadini tramite i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un veicolo che ha preso fuoco pure sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est verso il centro a causa del cedimento della sede stradale ancora chiuso viale dei Colli Portuensi 3 a via Giovanni torrecremata e via Biagio pallai in direzione della circonvallazione Gianicolense deviata e le linee bus della zona da oggi al 9 Aprile per un intervento sulle alberature chiusa la corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste via Bresadola le linee dei tram 514 sono pertanto sostituite da bus lungo l'intero percorso Termini Piazza dei Gerani e termini Viale Togliatti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 16:30

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