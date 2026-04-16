Una sperimentazione è stata avviata in Piazza Garibaldi ad Avellino, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure davanti alle scuole e migliorare la vivibilità cittadina. Legambiente ha sottolineato che questa fase di prova deve essere valutata attentamente, senza tuttavia indicare che debba essere interrotta. La misura riguarda il traffico e l’area scolastica, e si inserisce in un intervento più ampio di modifica della viabilità urbana.

Legambiente Avellino interviene sulla sperimentazione della strada scolastica in Piazza Garibaldi, invitando a superare le polemiche. L’associazione sottolinea l’importanza della sicurezza negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. “Un primo passo verso una città più vivibile e sostenibile, da migliorare con il confronto” Strade più sicure davanti alle scuole e una città più vivibile: è questo il senso della sperimentazione avviata in Piazza Garibaldi ad Avellino. Legambiente interviene nel dibattito e invita a guardare oltre le polemiche, sottolineando come la limitazione temporanea del traffico negli orari scolastici rappresenti un primo passo verso un modello urbano più sostenibile, capace di coniugare sicurezza, qualità della vita e sviluppo economico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico e scuole, Legambiente: “La sperimentazione va valutata, non fermata”

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