Una battuta sulle “barricate proletarie” accompagna il dettaglio di un paio di scarpe firmate Manolo Blahnik, mentre si fa riferimento a eventi come concerti e uscite informali. Tra questi, la protagonista, Silvia Salis, si trova in situazioni in cui il vero rischio consiste nel non saper cogliere il momento giusto. L’analisi di Carone si concentra su come scelte casuali possano diventare elementi chiave in vicende legali o di cronaca.

La miccia è nota: un paio di scarpe firmate Manolo Blahnik, accompagnato dalla battuta sulle “barricate proletarie”. Il frame è altrettanto noto: se sei di sinistra (o progressista) e possiedi un oggetto o un accessorio costoso (anche se lo hai comprato con i tuoi soldi), allora non sei coerente con la tua collocazione politica. A questo si aggiunge un fattore ulteriore: Silvia Salis non è solo di sinistra (o comunque progressista) ma è anche una donna. Quindi, ciò che in qualunque altra situazione sarebbe stato giudicato per ciò che è, ossia una scelta estetica, stilistica, diventa oggetto di critica come se si trattasse di una presa di posizione politica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra scarpe e concerti, il vero rischio per Silvia Salis è non azzeccare il momento. L’analisi di Carone

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Si parla di: Salis e pepe.

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