Tra motori e storia Bari si prepara a rivivere il leggendario Gran Premio anni ' 50

A Bari, dal 23 al 26 aprile, si terrà la nona edizione della rievocazione del Gran Premio degli anni Cinquanta. L’evento prevede una serie di iniziative e manifestazioni che permetteranno di rivivere l’atmosfera di quegli anni, con esposizioni di motori d’epoca e corse simulata lungo le strade del centro storico. La città si prepara a ripercorrere un momento importante della sua storia legata alle competizioni automobilistiche.

Bari si prepara ad accogliere la nona edizione della Rievocazione del suo storico Gran Premio. Dal 23 al 26 aprile, la città tornerà a respirare l'atmosfera degli anni Cinquanta, rivivendo i fasti della leggendaria corsa che attraversava le strade del capoluogo pugliese.Non solo corsa: gli eventi.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Yamaha ha pianificato la durata dei motori per il Gran Premio di SepangIn Malesia Yamaha ha chiuso un ciclo di prove strutturato tra uno shakedown e le sessioni ufficiali, affrontando situazioni diverse che hanno...

50 anni Eagles: live e talk per rivivere il rock d’oroUna celebrazione musicale dedicata ai 50 anni dell’album dei leggendari Eagles prenderà vita questa domenica alle ore 18 all’interno dello spazio...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Bari riaccende i motori del passato: torna il Gran Premio tra storia e spettacolo sul lungomare; IndyCar, domenica il Gp di Long Beach su Sky: gli orari; Gran Premio delle Americhe; Formula 1: a motori spenti, si lavora dietro le quinte per salvare il salvabile.

Gran Premio di Bari, la nona edizione dal 23 al 26 aprileLa rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956 tornerà far vibrare il lungomare al ritmo dei motori con piloti provenienti da tutta Europa La storia torna ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il primo Gran Premio d'Italia sul circuito toscano si corse nel 1976. Per l'anniversario è stato realizzato un poster celebrativo facebook