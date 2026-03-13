50 anni Eagles | live e talk per rivivere il rock d’oro

Questa domenica alle 18, nello spazio Webo, si terrà un evento dedicato ai 50 anni dell’album dei leggendari Eagles. La serata prevede un live e un talk, con l’obiettivo di far rivivere il rock di quegli anni e celebrare la lunga carriera della band. L’evento coinvolge appassionati e fan che vogliono ricordare e ascoltare le canzoni più significative dei loro album.

Una celebrazione musicale dedicata ai 50 anni dell’album dei leggendari Eagles prenderà vita questa domenica alle ore 18 all’interno dello spazio Webo. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Seventy Mood, unisce una parte di talk con esperti del settore e uno spettacolo live curato dalla formazione Arena Legends. L’evento non si limita a un semplice tributo, ma propone un viaggio tra aneddoti, immagini e video che ricostruiscono l’epoca d’oro del rock melodico, includendo brani anche di artisti come America, Toto e Def Leppard. L’ingresso prevede l’obbligo di consumazione, trasformando la serata in un’esperienza completa dove musica e narrazione si fondono per onorare un patrimonio sonoro che ha definito intere generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

