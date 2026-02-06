Yamaha ha concluso le prove in Malesia prima del Gran Premio di Sepang. La casa giapponese ha testato i motori tra uno shakedown e le sessioni ufficiali, affrontando diverse situazioni che hanno richiesto attenzione e gestione. Ora aspetta il fine settimana per vedere come si comporteranno in gara.

In Malesia Yamaha ha chiuso un ciclo di prove strutturato tra uno shakedown e le sessioni ufficiali, affrontando situazioni diverse che hanno richiesto gestione e prudenza per inserire al meglio lo sviluppo del progetto motoristico e della M1. L’attenzione è stata rivolta al nuovo motore V4, all’assetto del telaio e all’aerodinamica, con scelte operative mirate a preservare le risorse e garantire la continuità del programma di sviluppo. Un problema al motore emerso martedì ha imposto misure di sicurezza e la sospensione dei giri la giornata successiva, per preservare l’integrità delle componenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Yamaha ha pianificato la durata dei motori per il Gran Premio di Sepang

Il secondo giorno di test a Sepang si conclude con Joan Mir in testa, anche se la pioggia ha complicato molto le cose.

#MotoGP-TestSepang 2026 || La pioggia ha interrotto i test a Sepang.

Argomenti discussi: MotoGP Sepang Giorno 3, Alex Rins (Yamaha/12) svela i motivi dell'incubo di inizio stagione della Yamaha: Fabio e Toprak hanno avuto problemi al motore.

