yamaha ha pianificato la durata dei motori per il gran premio di sepang

Yamaha ha concluso le prove in Malesia prima del Gran Premio di Sepang. La casa giapponese ha testato i motori tra uno shakedown e le sessioni ufficiali, affrontando diverse situazioni che hanno richiesto attenzione e gestione. Ora aspetta il fine settimana per vedere come si comporteranno in gara.

In Malesia Yamaha ha chiuso un ciclo di prove strutturato tra uno shakedown e le sessioni ufficiali, affrontando situazioni diverse che hanno richiesto gestione e prudenza per inserire al meglio lo sviluppo del progetto motoristico e della M1. L’attenzione è stata rivolta al nuovo motore V4, all’assetto del telaio e all’aerodinamica, con scelte operative mirate a preservare le risorse e garantire la continuità del programma di sviluppo. Un problema al motore emerso martedì ha imposto misure di sicurezza e la sospensione dei giri la giornata successiva, per preservare l’integrità delle componenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

