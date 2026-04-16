Un uomo di 42 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dopo aver sfruttato un amico attraverso minacce e comportamenti violenti. La vicenda riguarda un caso di estorsione che ha coinvolto l’uso di strumenti di pressione e manipolazione emotiva. La sentenza è stata pronunciata al termine di un procedimento giudiziario che ha evidenziato le modalità con cui l’imputato ha messo in atto il suo schema.

Un uomo di 42 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione dopo essere stato vittima di un sofisticato schema di estorsione basato sulla violenza e sulla manipolazione affettiva. Il procedimento, tenutosi giovedì davanti al giudice Raffaele Deflorio, ha messo in luce come la frequentazione iniziata nell’estate del 2023 tra tre individui accomunati dal consumo di sostanze stupefacenti pesanti si sia trasformata in un incubo di minacce e aggressioni fisiche per ottenere denaro. L’escalation della violenza: dal prelievo quotidiano alla coercizione fisica. Quello che era iniziato come un legame sociale nel periodo estivo del 2023 si è rapidamente trasformato in un rapporto di potere criminale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra minacce e violenza: 4 anni e mezzo sfruttava un amico

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