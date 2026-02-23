Violenza coniugale a Bagheria | 4 anni e mezzo senza risarcimento

Un uomo a Bagheria ha ricevuto una condanna di quattro anni e mezzo di carcere dopo aver costretto la moglie a rapporti sessuali non consensuali per quasi due anni, causando un grave trauma. La decisione giudiziaria nasce dalle sue azioni violente e manipolative, che hanno devastato la vita della donna. La vicenda mette in luce la brutalità di alcuni casi di violenza domestica, lasciando aperta la questione del risarcimento.

Un uomo è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per aver costretto la moglie a subire rapporti sessuali non consensuali per quasi due anni. Nonostante la gravità dei fatti, la Cassazione ha stabilito che l’uomo non dovrà risarcire la vittima per i danni subiti. La vicenda, avvenuta a Bagheria tra il 2010 e il 2012, ha la donna subire violenze e maltrattamenti, costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà, con minacce e violenza fisica. Il tribunale di Palermo aveva inizialmente condannato l’imputato a cinque anni e mezzo di reclusione nel novembre 2023, ridotti a quattro anni e mezzo dalla Corte d’Appello nel 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

