Tra laguna e asparagi | torna la marcia che porta migliaia di persone a Valle Millecampi

Il prossimo 25 aprile si tiene l’ottava edizione della Marcia dell’Asparago, un evento che richiama ogni anno oltre 2.000 partecipanti. La manifestazione, di carattere ludico-motorio, si svolgerà a Valle Millecampi, un’area nota per le sue caratteristiche naturalistiche. La marcia si svolge tra la laguna e i campi di asparagi, offrendo un percorso che attraversa il paesaggio locale.

Torna per l'ottava edizione, la Marcia dell’Asparago: l’appuntamento fissato per venerdì 25 aprile. La manifestazione, a carattere ludico-motorio per cui sono attesi oltre 2mila partecipanti, si svolgerà nel suggestivo scenario di Valle Millecampi, un’area di grande pregio naturalistico che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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