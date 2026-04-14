Migliaia di persone si sono radunate presso il campo di concentramento di Auschwitz per partecipare alla consueta ‘Marcia dei vivi’, un evento annuale dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto. Tra i presenti ci sono sopravvissuti provenienti da diverse parti del mondo, che hanno camminato lungo il sito storico in ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi durante la Seconda guerra mondiale. La manifestazione si svolge ogni anno nello stesso luogo, mantenendo vivo il ricordo di quel periodo tragico.

I sopravvissuti all’Olocausto provenienti da tutto il mondo si sono uniti a migliaia di persone nella ‘ Marcia dei vivi ‘, l’evento annuale che si tiene presso il campo di concentramento di Auschwitz, in memoria dei 6 milioni di ebrei uccisi dalla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. Dei 50 sopravvissuti che hanno partecipato, alcuni sono arrivati da Israele, nonostante le difficoltà logistiche causate dalle restrizioni dello spazio aereo legate alla guerra in Iran. La marcia in Polonia si è svolta in quello che nel calendario ebraico è il Giorno della Memoria. È partita da Oswiecim e si è conclusa a 3 chilometri di distanza a Birkenau.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polonia, migliaia di persone radunate per l’annuale ‘Marcia dei vivi’ ad Auschwitz

POR DENTRO DE AUSCHWITZ NA POLÔNIA

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