Weekend a Cesena Fiera tra auto e moto d’epoca wellness e congresso medico scientifico

Fine settimana a Cesena Fiera con tre grandi eventi. Le auto e le moto d’epoca attirano appassionati da tutta Italia, mentre tra le corsie si svolgono anche incontri sul benessere e un congresso medico scientifico. La fiera si conferma come punto di riferimento per diversi settori, con molte persone che si sono riversate tra gli stand e le esposizioni. La giornata si è svolta senza intoppi, con visitatori e espositori soddisfatti.

Fine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d'epoca, wellness e congresso medico scientifico. Da quest'oggi (venerdì 30 gennaio) sino a domenica prossima, infatti, il polo fieristico ospiterà il congresso medico "Le Breast Unit della Romagna si incontrano", il Sidea – StrongFirst Open Day e la Mostra Scambio di Auto e Moto d'Epoca. La struttura di Cesena Fiera si conferma così punto di riferimento sia sul versante degli eventi fieristici sia per l'attività convegnistica.

