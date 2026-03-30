Il borgo medievale di Brisighella si prepara a ospitare la festa dedicata alla Spoja Lorda, un evento che si svolge annualmente nel paese. La manifestazione richiama visitatori e residenti, offrendo un'occasione per scoprire le tradizioni locali e i prodotti del territorio. Durante la giornata, si svolgono diverse iniziative che coinvolgono la comunità e valorizzano il patrimonio culturale della zona.

Il borgo medievale di Brisighella è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico di sapori e tradizioni in occasione della storica festa dedicata alla Spoja Lorda, uno degli appuntamenti più sentiti del territorio. Al centro dell’evento ci sarà questa tipica pasta fresca romagnola, semplice ma ricca di storia, da sempre legata alla convivialità e alle radici della cucina locale. Un piatto che rappresenta pienamente l’identità gastronomica della zona e che continua a essere tramandato di generazione in generazione. Per tutta la durata della manifestazione, il centro storico si riempirà di profumi, colori e attività: stand gastronomici, prodotti del territorio, bancarelle artigianali e momenti di intrattenimento daranno vita a un’esperienza coinvolgente pensata per un pubblico ampio, dalle famiglie ai visitatori più curiosi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Si celebra la tradizione con la festa della Spoja Lorda

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