Ieri al PalaRescifina si è svolta una manifestazione con migliaia di partecipanti, tra sostenitori e candidati di un movimento politico guidato da un candidato locale. L'evento ha visto una grande presenza di persone provenienti anche da fuori città, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione politica e aumentare il sostegno in diverse aree. La giornata si è conclusa con un clima di compattezza tra i presenti.

Sud Chiama Nord e la sua prova di forza e compattezza politica. Ieri in migliaia al PalaRescifina tra sostenitori e candidati del movimento di Cateno De Luca che vuole guadagnare terreno soprattutto fuori dai confini cittadini. Un punto di partenza di una nuova fase per l’intera Sicilia, in vista delle prossime amministrative, riunendo in un unico evento tutti dirigenti di partito, i sostenitori della città e della provincia di Messina. Sul palco si sono alternati amministratori, candidati e rappresentanti istituzionali che hanno ripercorso il cammino avviato nel 2018, evidenziando i risultati raggiunti e delineando le prospettive future. Un... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Al PalaRescifina la prova di forza di Sud Chiama Nord, in migliaia tra candidati e sostenitori

Articoli correlati

Elezioni, quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un "esercito" di candidati tra i QuartieriLe indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza.

Due nuovi candidati per Sud chiama Nord, presentati Mariana Carbone e Johnny AlleruzzoDue nuovi ingressi nella squadra di Sud chiama Nord in vista delle elezioni amministrative.

Contenuti e approfondimenti su Sud Chiama Nord

Discussioni sull' argomento Al PalaRescifina la prova di forza di Sud Chiama Nord, in migliaia tra candidati e sostenitori; Al PalaRescifina di Messina in scena ScN, Basile: Prima di noi il nulla. De Luca: Al tavolo la mia candidatura a presidente della Regione; Eventi al PalaRescifina: La provincia di Messina è con Federico Basile; ElezioniMessina2026. Biglietti gratis e posti vuoti al PalaRescifina e De Luca ci riprova con la Regione.

Al PalaRescifina di Messina in scena ScN, Basile: Prima di noi il nulla. De Luca: Al tavolo la mia candidatura a presidente della RegioneL'obiettivo del Movimento è continuare il risiko sulla zona ionica ionica e lanciarsi alla possibile conquista di due dei centri più importanti della tirrenica. Ma soprattutto: la trasformazione di un ... messina.gazzettadelsud.it

Al PalaRescifina di Messina la convention di Sud chiama Nord, Basile: "Prima di noi il nulla" https://gazzettadelsud.it/p=2189849 - facebook.com facebook