Lega suppletive a rischio | Rovigo e Padova tra correnti e resistenze interne alla scelta dei candidati

La Lega si trova sotto pressione per scegliere i candidati alle suppletive di Rovigo e Padova. Entro una settimana, il partito deve decidere chi supporterà nei collegi uninominali, mentre si avvicinano le elezioni del 22 e 23 marzo. La decisione si fa complicata, tra resistenze interne e correnti contrarie. La scelta dei candidati resta un punto caldo per il partito, che vuole presentarsi al meglio in vista del voto.

La Lega ha sette giorni di tempo per decidere i suoi candidati per le suppletive nei collegi uninominali di Rovigo e Padova, in vista delle elezioni del 22 e 23 marzo che si terranno contestualmente al referendum sulla Giustizia. Le dimissioni di Alberto Stefani, eletto Presidente della Regione Veneto, e di Massimo Bitonci, nominato assessore, hanno reso necessarie queste nomine che si preannunciano tutt'altro che semplici, con dinamiche interne al partito che emergono chiaramente. La successione nei due collegi, precedentemente conquistati da esponenti leghisti, è cruciale per il mantenimento degli equilibri interni alla coalizione di centrodestra.

