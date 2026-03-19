Brighton-Liverpool sabato 21 marzo 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Seagulls più freschi dei Reds

Sabato 21 marzo 2026 alle 13:30 si disputerà la partita tra Brighton e Liverpool. Il Liverpool ha recentemente vinto 4-0 contro il Galatasaray in Champions League, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati. I Seagulls arrivano alla sfida con più freschezza rispetto ai Reds.

Il Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai quarti di finale di Champions League. In vista di questa trasferta di Brighton però non va dimenticato che contro i turchi la settimana prima ci aveva perso, e nel mezzo c’è stato il pareggio ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei Reds Articoli correlati Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei RedsIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai... Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai... Altri aggiornamenti su Brighton Liverpool sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: Pronostico Brighton-Liverpool: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Live Brighton - Liverpool - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Premier League: 13 statistiche da sapere su Brighton-Liverpool; Pronostico Brighton-Liverpool: analisi, quote e consigli. Pronostici Brighton - Liverpool: puntare contro i Reds in affannoIn questo articolo si possono trovare i pronostici Brighton - Liverpool, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Pronostico Brighton vs Liverpool – 21 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Liverpool, in programma il 21 Marzo 2026 alle 13:30 all’Amex Stadio, promette intensità tattica e ritmo elevato. news-sports.it Convocati #Olanda, sorpresa Noa #Lang: Il CT #Koeman lo arruola nonostante l'infortunio in #LiverpoolGalatasaray Il selezionatore degli @OnsOranje chiama l'attaccante di proprietà del @SSCNapoli che è stato operato dopo il taglio al pollice. Noa Lang x.com OLSC Italy. . POST-PARTITA LIVERPOOL - GALATASARAY Al #Liverpool aspetta forse la partita più cruciale della stagione: il ritorno di #ChampionsLeague contro il #Galatasaray. Partita da dentro e fuori sotto tantissimi aspetti. Appuntamento al fischio finale facebook