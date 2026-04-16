Sabato 18 aprile 2026 alle 18:30, si affrontano a Londra il Tottenham e il Brighton in una partita che può influenzare le rispettive stagioni. I padroni di casa, reduci da recenti risultati, cercano punti per consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono approfittare della trasferta per migliorare il proprio rendimento. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’incontro promette grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Sfida importantissima sia per il Tottenham che per il Brighton sabato sera a Londra. Gli Spurs sono terzultimi nella classifica di Premier League, dunque a forte rischio retrocessione, mentre i Seagulls, con tre vittorie di fila, sono tornati in piena lotta per un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Come da noi previsto, la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Brighton (sabato 18 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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