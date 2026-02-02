Nella notte tra domenica e lunedì, a Bedonia, nove membri di una stessa famiglia sono finiti in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio. L’allarme è scattato quando alcuni di loro hanno iniziato a sentirsi male, portando i soccorritori sul posto. I sanitari hanno trasportato tutti in pronto soccorso per le cure del caso. Fortunatamente, le condizioni di tutti sembrano migliorare, ma resta da capire cosa abbia causato la fuga di gas. Indagini in corso per individuare la fonte del monossido.

Nove persone, che fanno parte di una famiglia di origine pakistana, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nella nottata tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. L'episodio si è verificato verso le due e mezza all'interno di un'abitazione di Bedonia. L'allarme è scattato quando alcuni componenti del nucleo famigliare si sono accorti di non stare bene, avevano una sensazione di malessere che non riuscivano ad identificare. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Borgotaro. Gli operatori del 115 hanno effettuato un sopralluogo, verificando la presenza di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Bedonia Famiglia

Nella notte del 14 dicembre 2025, a Montevarchi, cinque persone, tra cui due minori, sono state intossicate da monossido di carbonio.

A Vigevano, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, una madre e una figlia sono state trovate intossicate dal monossido di carbonio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bedonia Famiglia

Argomenti discussi: Allarme incendi nel Salento: un'altra auto a fuoco nella notte; Allarme nella notte a Bedonia, nove persone di una famiglia intossicate dal monossido; Fiamme nella notte nel laboratorio tessile: scatta l'allarme; Paura a Formigine, garage a fuoco nella notte.

Allarme incendi nel Salento: un'altra auto a fuoco nella notteNon si arresta l’ondata di incendi d'auto nel Salento. L’ultimo episodio si è verificato intorno alle 4 di questa notte a ... msn.com

Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notteI veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara ... veronasera.it

Castelnuovo Cilento, colpo nella notte a Vallo Scalo: fatto saltare il bancomat della BCC Magna Grecia Un’esplosione improvvisa e il suono dell’allarme hanno interrotto il silenzio notturno di Vallo Scalo. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatic - facebook.com facebook