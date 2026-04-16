Torrione Alto spunta una nuova discarica a cielo aperto

Nel quartiere Torrione Alto, lungo via Eduardo De Filippo, si è formata una discarica a cielo aperto con cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada. La presenza di questi rifiuti ha suscitato reazioni di rabbia e indignazione tra i residenti, che si sono confrontati con il problema in modo diretto. La situazione è visibile e si presenta come un nuovo esempio di abbandono di rifiuti nel quartiere.

Una vera e propria discarica a cielo aperto nel quartiere Torrione Alto, in via Eduardo De Filippo, dove cumuli di rifiuti sono stati abbandonati lungo la strada, tra la rabbia e l’indignazione dei residenti. Sacchetti di immondizia, ingombranti e materiali di vario genere occupano da giorni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Via Lughese, una discarica a cielo aperto"Scrive il segnalanteSi segnala la presenza di numerosi sacchi di immondizia (circa una ventina) sulla via Lughese, nello specifico tra via Minarda e... Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata.