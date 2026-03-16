Crolla la torre del castello medievale di Escalona il video dell’incidente a due passi da turisti e residenti

Una delle torri del castello medievale di Escalona, in provincia di Toledo, è crollata improvvisamente mentre numerosi turisti e residenti si trovavano nelle vicinanze. Il video dell’incidente mostra il momento in cui la struttura si sgretola, generando grande spavento tra le persone presenti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i visitatori o i residenti che si trovavano sul posto.

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di una delle torri del castello medievale di Escalona, in provincia di Toledo, in Castiglia La Mancia, collassata sotto gli occhi di residenti e di numerosi turisti in attesa di accedere con visite guidate. Il crollo, per cause ancora sconosciute, ha danneggiato alcune auto parcheggiate vicino alla fortezza. Il castello, di origine medievale, dichiarato Bene di Interesse Culturale, era stato acquisito dal Comune a privati un anno fa e riaperto al pubblico dopo essere rimasto chiuso per oltre mezzo secolo. Solo per una fortuita circostanza non si registrano vittime, come ha spiegato il sindaco di Escalona, Alvaro Gutierrez Prieto (Psoe), all’emittente pubblica Tve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla la torre del castello medievale di Escalona, il video dell’incidente a due passi da turisti e residenti Articoli correlati Spagna, crolla una torre dello storico castello di Escalona: cause e danni da valutareUno storico castello di Escalona, situato nella provincia di Toledo in Spagna ha subito dei danneggiamenti proprio a pochi minuti dell’apertura al... Crolla un albero tra i turisti ai Fori Imperiali: paura a due passi dal ColosseoPaura nel cuore di Roma, dove ieri sera, domenica 4 gennaio, un grosso albero è crollato improvvisamente lungo via dei Fori Imperiali, a pochi metri... Contenuti e approfondimenti su Crolla la torre del castello medievale... Temi più discussi: Crolla torre del castello di Escalona minuti prima di aprire; Un altro pezzo di storia che frana: crollano metà volta e l’ingresso della Torre Fiumicelli; Crolla parte del castello di Toledo: il momento in cui la torre medievale si schianta a terra; Otranto: crolla la torre Fiumicelli, situata tra le spiagge di Frassanito e Alimini. La torre del castello si sgretola sotto gli occhi dei turisti – VIDEOUn improvviso crollo ha colpito uno dei simboli storici della Spagna centrale. Nella mattinata di sabato 14 marzo, una torre del castello medievale di Escalona, nella provincia di Toledo, è collassata ... livesicilia.it Crolla parte del castello di Toledo: il momento in cui la torre medievale si schianta a terraIl castello di Escalona a Toledo ha perso la sua Torre del Barbacane. Alcuni video, girati da diverse persone in attesa di entrare, hanno immortalato il momento del crollo della struttura, avvenuto po ... msn.com Crolla un muretto ferroviario in via Bianco Isaia a Somma, possibile senso unico in arrivo. #sommalombardo - facebook.com facebook La #Lazio risorge con #Isaksen, il #Milan crolla sul più bello. Rosso per #Sarri. Inter a +8 x.com