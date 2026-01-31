Montevarchi il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative

Montevarchi si prepara alla sua 71ª edizione. Le strade della città si riempiranno di bambini e famiglie pronti a divertirsi con sfilate, giochi e tante attività dedicate ai più piccoli. L’organizzazione ha annunciato un programma fitto di eventi, che si svolgeranno durante tutto il mese di febbraio. La festa, ormai tradizione, richiama ogni anno centinaia di persone da tutta la regione.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative. Si comincia domenica 8 febbraio con la sfilata dei carri allegorici nel centro storico. Il Carnevale dei Ragazzi, uno degli appuntamenti più amati dalla città di Montevarchi, torna quest’anno con la sua 71ª edizione e un ricco calendario di iniziative, in programma dall’ 8 febbraio all’8 marzo, all’insegna dell’allegria, del divertimento e della tradizione. L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 8 febbraio nel centro storico, con la sfilata dei carri allegorici e del trenino, gli stand di cenci e brighelle e le giostre dedicate ai più piccoli in piazza Varchi e piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

