A Napoli, il ritorno di un famoso calciatore al stadio dedicato alla leggenda del club ha attirato l’attenzione dei tifosi. È stata annunciata la data dell’evento, con dettagli sui costi dei biglietti e le modalità di accesso. La partecipazione prevede l’ingresso di numerosi appassionati, interessati a vedere il giocatore nel luogo simbolo della città.

A Napoli il calcio non è solo uno sport, è pura passione e ragione di vita. Proprio per questo molte volte i giocatori diventano veri e propri idoli, diventando icone della città partenopea. È questo il caso di Dries Mertens, forse uno dei più grandi esempi proprio in questo senso: il belga è pronto a tornare al Maradona per la “Notte dei Leoni”. Napoli, Mertens torna a casa: ecco di cosa si tratta. Dries Mertens è uno dei giocatori più amati a Napoli. Un belga a tutti gli effetti naturalizzato partenopeo, dal soprannome Ciro quando era in campo fino a chiamare suo figlio proprio con questo nome. Il miglior goleador della storia azzurra è pronto per il suo ritorno a casa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mertens torna al Maradona! Svelata la data e i costi dell’evento

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