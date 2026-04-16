Torna il Mercato Della Terra a Sommacampagna con piccoli produttori e ospiti internazionali

Domenica 19 aprile, dalle 9 alle 13, i giardini di Piazza della Repubblica, di fronte al Municipio, ospiteranno una nuova edizione del Mercato della Terra organizzato da Slow Food di Sommacampagna. L’evento vedrà la presenza di piccoli produttori locali e alcuni ospiti internazionali, offrendo una vasta selezione di prodotti alimentari. La manifestazione si svolge regolarmente in questa località e rappresenta un appuntamento fisso per chi cerca prodotti a km zero.

Domenica 19 aprile, dalle ore 9 alle 13, i giardini di Piazza della Repubblica, di fronte al Municipio, ospiteranno una nuova edizione del Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna. Saranno presenti 26 piccole aziende a conduzione familiare, provenienti dalla provincia di Verona e dai.🔗 Leggi su Veronasera.it

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